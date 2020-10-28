В Воронежской области ОРВИ болеют в основном взрослые люди

Врачи говорят, что рост заболеваемости пока приостановился Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

По данным управления Роспотребнадзора по Воронежской области за минувшую неделю диагноз «ОРВИ» поставили 10708 жителям региона, из которых 3822 – дети до 14 лет. Как говорят специалисты, уровень заболеваемости остался на уровне позапрошлой недели.

Если разбить заболевших на возрастные группы, то станет очевидно, что чаще всего от вирусов страдают взрослые люди – от 15 лет и старше. Таких среди заболевших 64,3%. Второе место занимают школьники – их 18,8%, третье место у детсадовцев – 12% и реже всех заболевают малыши до двух лет – 5%.

- Результаты исследований материала от больных с клиникой ОРВИ показывают, что в циркуляции по-прежнему преобладают негриппозные респираторные вирусы (риновирусы, вирусы парагриппа, РС- вирусы и другие), - отметили в управлении. - Вирусов гриппа не обнаружено.

В регионе продолжается вакцинация населения от гриппа. По данным на 27 октября прививки сделали 30% жителей региона.