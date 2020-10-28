В Воронежской области дошло до суда дело водителя, сбившего насмерть 8-летнего мальчика и женщину

Так выглядела "десятка" после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В Павловском районе дошло до суда уголовное дело 29-летнего местного жителя.

8 марта около 23.30 этот мужчина на «десятке», будучи пьяным, ехал по улице Мостовой села Воронцовка, не справился с управлением, вылетел на правую обочину и врезался в столб. Машину отбросило на шедших по обочине людей – там была целая семья. В итоге в ДТП погибли 8-летний мальчик и 58-летняя женщина. Травмы разной степени тяжести получили еще трое. Среди них 14-летний подросток, 39-летняя женщина и 61-летний мужчина.

Сила удара была такова, что основание столба вырвало из земли. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

По пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух лиц» мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.