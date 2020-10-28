Воронежцы могут выиграть 7 тысяч рублей в викторине к Всероссийской переписи населения

26 октября стартовал четвертый раунд викторины «Россия: люди, цифры, факты», посвященная Всероссийской переписи населения. Принять в ней участие могут все желающие по адресу: https://quiz.strana2020.ru. Раунд продлится пять дней.

Участникам необходимо пройти регистрацию на сайте, указать свой электронный адрес, а затем ответить на пять блоков по пять вопросов. Время обдумывания ответов ограничено до 60 минут каждый.

Три первых финалиста получат призы – по 7 тысяч рублей. Их имена назовут по окончанию викторины. При ответах на вопросы участники могут воспользоваться данными, которые доступны на сайте Всероссийской переписи населения https://www.strana2020.ru.