Под Воронежем мужчина пригласил приятеля в гости и ударил его ножом в живот

Раненого мужчину удалось спасти. А его приятелю грозит до десяти лет тюрьмы. Фото: из архива «КП»

24 октября в полицию позвонили врачи больницы скорой помощи Семилукского района. Медики сообщили, что к ним привезли 31-летнего местного жителя с ножевым ранением живота.

Стражи порядка вскоре выяснили, что в тот день около 12.40 в Семилуках в квартире на улице Курской мужчина выпивал с 31-летним хозяином. После приличного количества употребленных внутрь горячительных напитков приятели поругались. Хозяин квартиры схватил нож и ударил им оппонента в живот, после чего убежал.

В отделе полиции мужчина признал свою вину. Нож и одежду изъяли для проведения экспертиз. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Негостеприимного хозяина отправили в СИЗО. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.