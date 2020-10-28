Суд признал незаконным продажу в частную собственность участков на берегу реки Воронеж в Рамони

Рамонский районный суд удовлетворил иски прокуратуры о признании незаконными постановлений администрации и договоров купли-продажи участков у реки Воронеж вблизи Рамони. Речь идет о земле общей площадью 112 тысяч квадратных метров.

Нарушение выявила прокуратура в ходе проверки. Нахождение в частной собственности участков вдоль береговой линии водоема нарушает права других жителей пользоваться природными ресурсами и противоречит требованию закона.

После вступления судебных решений в законную силу прокуратура Рамонского района проследит за исполнением судебных решений и возвратом земли в муниципальную собственность.