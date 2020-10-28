Прокуратура помогла жительнице Воронежской области с получением выплаты на рождение второго ребенка

Жительница Терновского района обратилась в прокуратуру с просьбой подтвердить факт ее постоянного проживания на территории Воронежской области более одного года. Без этого документа она не могла получить единовременную выплату на второго ребенка.

Прокурорская проверка установила, что заявительница с 2016 года была зарегистрирована по месту пребывания и постоянно проживала на территории Воронежской области. Но вовремя не смогла оформить документы. Прокуратура помогла женщине отстоять свои права, и суд удовлетворил ее иск в защиту интересов несовершеннолетних детей жительницы района. Как только решение суда вступит в силу, женщина сможет получить выплату.