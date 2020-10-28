В Воронежской области пока не будут закрывать ночные кафе и бары

Пока потусоваться в ночном заведение еще можно - если за свое здоровье не опасаетесь. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом губернатор Александр Гусев заявил, что заведения общепита, работающие с 23.00 до 6.00, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации и соответствующие рекомендации Роспотребнадзора, пока закрывать не будут. Однако до 2 ноября профильному заместителю Артему Верховцеву глава области поручил провести оценку рисков в случае принятия такой меры.

В частности, Верховцев и его подчиненные должны будут выяснить, сколько в нашем регионе таких предприятий, какие убытки они могут понести, как это отразится на экономике области. Все эти данные нужно будет соотнести с возможным эффектом снижения заболеваемости коронавирусом от закрытия этих заведений. И только тогда губернатор собирается принять окончательное решение.