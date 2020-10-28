В Воронежской области начало работать отделение Фонда защиты детей

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Среди целей новой общественно-государственной организации значится укрепление авторитета и роли семьи, социального статуса детства в обществе, общественного представительства интересов детства на всех уровнях законодательной и исполнительной власти в России. В уставе организации прописано повышение ответственности всех граждан за факты негативного отношения к детям и подросткам, нарушения их прав. Кроме того, Фонд будет содействовать развитию социальной базы воспитания, образования, досуга и общения детей. Также Фонд займется оказанием помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям с общественно опасным поведением, окажет содействие их духовно-нравственному воспитанию, адаптации и социализации в обществе. Помимо этого организация собирается вести пропаганду здорового образа жизни, содействовать приобщению детей к физкультуре и спорту.

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