В Воронежской области автоледи разъезжала на «девятке» пьяная и без прав

Бобровский районный суд рассмотрел дело 25-летней девушки. Вечером 25 августа «девятку», которой она управляла, инспекторы ГИБДД остановили на Базарной площади села Хреновое. У гаишников возникли подозрения, что девушка пьяна. Она согласилась пройти алкотест. Результаты исследования подтвердили подозрения. Прибор показал содержание алкоголя в размере 0,758 мг/л.

Автомобиль отправили на штрафтоянку. При проверке по базам учета полицейские выяснили, что в марте 2018 года мировой суд Бобровского района оштрафовал автоледи на 30 тысяч рублей. Тогда при задержании эта гражданка отказалась пройти алкотест. Так что сознательность ее самую малость повысилась. Но не до такой степени, чтобы садиться трезвой за руль. Кстати, оказалось, что прав у девушки тоже нет. И никогда не было. Тем не менее родственники доверили ее машину.

В итоге девушку приговорили к 380 часам обязательных работ. На 2,5 года ей запретили управлять машиной.