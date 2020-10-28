В центре Воронежа созрели 10 огромных антоновских яблок

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На Советской площади Воронежа «созрели» огромные яблоки. На газонах зеленой зоны разместили 10 арт-объектов работы воронежских художников, скульпторов, архитекторов. Инсталляция посвящена 150-летию нашего прославленного земляка Ивана Бунина, к юбилею которого приурочили литературный квест «Антоновские яблоки» (помните, у писателя есть такое произведение). На яблоках зашифрованы три вопроса о жизни и творчестве Бунина.

Квест продлится до 20 ноября, 1 декабря объявят победителей, которые получат билеты на спектакли и выставки, экскурсии за кулисы воронежских театров, книги об искусстве.

А много ли вы вообще знаете о родстве Бунина с Воронежем? Кроме того, что писатель появился на свет в усадьбе Германовской на проспекте Революции, 3 (где месяц назад открылся музей писателя) и прожил в нашем городе всего до четырехлетия? Вместе с музеем Бунина мы собрали 7 интересных фактов – читайте в нашем материале Иван Бунин: Я родился в Воронеже, но город мне совсем неизвестен…