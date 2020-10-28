В Воронеж привезут 62 низкопольных автобуса из Подмосковья

Автобусы из Подмосковья выйдут на три воронежских маршрута до конца года. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

В мэрии сообщили о существенном пополнении автопарка муниципального предприятия «Воронежпассажиртранс». Ожидается, что 62 больших машины прибудут из Подмосковья.

По словам мэра Вадима Кстенина, первые 30 современных низкопольных автобусов уже готовятся к отправке в Воронеж. Для контроля их качества в командировку на завод отправились сотрудники управления транспорта. После приемки автобусы должны прибыть в распоряжение специалистов «Воронежпассажиртранс». Они должны осмотреть их до выхода на линию и устранить мелкие неисправности, если их обнаружат.

Городские власти полагают, что еще до конца года эти автобусы выйдут на три маршрута: №№ 6, 9КА, 14В. Вторую партию – 32 такие же машины – планируют доставить в Воронеж в течение ноября.

В мэрии также напомнили, что в «Воронежпассажиртрансе» есть свободные вакансии. Если вы хотите работать на этом транспортном предприятии, позвоните по телефону: 263-77-66 (с 8.00 до 17.00).