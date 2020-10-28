В Воронеже продлили арест подростку, задушившему 9-летнюю девочку

Девочка доверчиво пошла за дальним родственником, а он ее попытался изнасиловать и задушил. Фото: из архива «КП»

В Ленинском районном суде приняли решение о продлении ареста 17-летнему подростку, которого обвиняют в убийстве 9-летней девочки. Теперь он проведет в СИЗО еще, как минимум, два месяца – до 27 декабря включительно.

Напомним, преступление случилось в конце весны 2020 года в селе Никольское-2 Бобровского района. 25 мая родители девятилетней девочки уехали на рыбалку, оставив дочку под присмотром старших детей. Вернувшись 26 мая, они увидели, что ребенка нет. Но сначала не беспокоились – думали, что девочка ушла к бабушке, порой такое бывало и раньше. А когда узнали, что и там ее нет, начали искать. Им стали помогать односельчане, в том числе и тогда еще 16-летний парень, которого сейчас обвиняют в убийстве.

Вечером 27 мая тело девочки обнаружили в заброшенном доме в сундуке. Экспертиза показала, что ребенка задушили. Девочка была полураздета.

По подозрению в убийстве задержали того самого подростка. Он, кстати, и показал место, где спрятал тело. И в итоге признал свою вину.

По версии следствия, 25 мая юноша заманил девочку в заброшенный дом. Так как он был ее дальним родственником, никаких подозрений у ребенка не возникло. Там напал на нее, попытался изнасиловать. Девочка вырвалась и попыталась убежать, но мерзавец догнал ее и задушил.

Обвиняемый в страшном преступлении подросток из многодетной семьи, мать и отец лишены родительских прав, опекуном была старшая сестра.