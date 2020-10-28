В Воронежской области 16 районныз больниц получили мобильные фельдшерско-акушерские пункты

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16 районных больниц Воронежской области получили ФАПы - мобильные комплексы для оказания первичной помощи - медицинских осмотров для выявления заболеваний на ранних стадиях. Это необходимо для повышения доступности и качества медицинских услуг жителям малочисленных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные фельдшерско-акушерские пункты. Автомобили ГАЗ, на основе которых смонтированы ФАПы, оснащены необходимым медицинским оборудованием и мебелью.

Передвижные фельдшерско-акушерские пункты поступили в райбольницы Анны, Бутурлиновки, Верхней Хавы, Воробьевки, Калача, Каменки, Кантемировки, Лисок, Новохоперска, Острогожска, Павловска, Рамони, Россоши, Терновки, Хохла, Эртиля. Как отмечают в региональном правительстве, подобные комплексы поставят еще в пять районов.