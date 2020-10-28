Первые общественные туалеты установят в парках и скверах Воронежа

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Торги на установку первых нестационарных торговых объектов с автономными туалетными модулями в Воронеже пройдут до конца 2020 года. Они появятся в областном центре уже в следующем году. Об этом рассказали в мэрии сегодня, 28 октября.

– Нехватка туалетов – это проблема, о ней надо говорить и ее надо решать. Первые 12 туалетов могут появиться уже в 2021 году и в этом же году мы оценим экономику проекта на практике и составим дальнейшие планы – на 2022-2023 годы, – рассказал глава города Вадим Кстенин.

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