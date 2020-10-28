Под Воронежем ВАЗ-21099 врезался на встречке в «Киа Соренто»

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Утром 28 октября в Бобровском районе погиб водитель. Авария произошла около 9.05 в селе Анновка.

ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу, где врезался в «Киа Соренто». В результате ДТП 59-летний водитель "девяносто девятой" скончался на месте аварии от полученных травм.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.

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