В Воронежской области будут судить рецидивиста, 33 раза ударившего ножом соседку-пенсионерку из-за денег

Следователи передают в суд дело 48-летнего жителя Каширского района, который убил пожилую соседку с особой жестокостью.

Инцидент произошел в ноябре 2019 года в селе Красный Лог Каширского района. Рецидивист (мужчина был осужден тремя месяцами ранее на год условно за кражу) решил отобрать деньги у престарелой соседки, зная, что она живет одна и в силу возраста и состояния здоровья не сможет оказать сопротивления.

Для этого 48-летний пьяный мужчина ночью пришел домой к пенсионерке, она открыла дверь знакомому, после чего вымогатель стал требовать у женщины деньги. Старушка отказала. Тогда мужчина избил ее ногами и 33 ударил ножом. 71-летняя женщина скончалась на месте происшествия от открытого ранения шеи. А напавший обыскал дом и забрал более 7 000 рублей и карту для пополнения мобильного счета на сумму 100 рублей.

За разбой и убийство ему грозит до 15 лет заключения.