В Воронеже на фото попали легковушки, припаркованные на выделенной полосе

За такую стоянку водители рискуют быть оштрафованы на 1,5 тысячи рублей. Фото: Местоположение ДПС Воронеж- МДПС & AUTO NEWS VRN

В паблике «МДПС & AUTO NEWS VRN» опубликовали фото легковых автомобилей, по виду не относящихся к службе такси, припаркованных на выделенной полосе. Их там два. Автор поста написал по этому поводу:

- Для чего была сделана полоса для автобусов? Чтобы людям было где тачки парковать?

В мэрии пояснили, что автоматически водители этих машин штраф не получат – камеры на «выделенках» появятся только в 2021 году. Однако в ГИБДД могут среагировать как на пост в соцсети, фиксирующий нарушение, так и, скажем, если проявят гражданскую сознательность шоферы маршруток, у которых также есть видеорегистраторы. Им в принципе есть резон «сдать» водителей, плюющих на соблюдение правил, так как они именно им мешают. Также сообщить о нарушении ПДД на сайт ГИБДД могут и другие воронежцы. К слову, штраф за стоянку на выделенной полосе составляет 1500 рублей.

Напомним, некоторые воронежские таксисты опасаются ездить по выделенной полосе, хотя по закону имеют на это право.