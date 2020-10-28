На Большой Воронежской экотропе появились информационные стенды

фото со страницы сообщества "Большая Воронежская экологическая тропа" соцсети "Вконтакте"

Создатели Большой Воронежской экотропы продолжают ее благоустройство. На днях на пешеходном маршруте через нагорную дубраву появились первые элементы информационного наполнения.

Входные группы и полевые укрытия теперь оборудованы информационными щитами с общей картой маршрута, схемой местности, а также краткой информацией об основных объектах. - Теперь каждый из объектов благоустройства экотропы имеет смысл и несет свою историю, - рассказали авторы проекта.

Напомним, ранее на части маршрута установили столбики навигации, чтобы туристы не сбивались с правильного пути и не заблудились. Благоустройство тропы продолжается