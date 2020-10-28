К концу ноября в диагностическом центре Воронежа откроют новый кабинет КТ с отдельным входом

Для нового аппарата мультиспиральной компьютерной томографии, который покупает Воронежский областной клинический консультативно-диагностический центр, оборудуют кабинет с отдельным входом. Для размещения оборудования в диагностическом центре уже проводят реконструкцию помещения в корпусе Б. Открыть кабинет планируют к концу ноября.

Напомним, из-за роста заражения воронежцев коронавирусом (за последние сутки прирост составил 291 человека, а в БСМП №1 открыли восьмое отделение для лечения воронежцев с COVID-19) в поликлиниках начались очереди на КТ, аппараты загружены по полной, многие медцентры повысили стоимость этого обследования.