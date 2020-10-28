Воронежец под диктовку мошенников взял почти миллион в кредит и перечислил деньги на счета аферистов

За 27 октября жертвами мошенников стали девять жителей Воронежской области. Всех обманули дистанционно: большинство афер - под предлогом несанкционированного доступа к карте, другие - при продаже товаров и услуг. В общей сложности воронежцы потеряли около трех миллионов рублей.

51-летний воронежец попался на "сказку про белого бычка" - то бишь очень популярную, но до сих пор работающую схему "звонок из службы безопасности банка".

Позвонивший сообщил мужчине о зафиксированном случае несанкционированного доступа мошенников к его банковскому счету и оформлении на него потребительского кредита. И раз тот никаких кредитов не оформлял, предложил совершить ряд действий для отмены кредита. Следуя инструкциям, мужчина продиктовал персональные данные своей банковской карты, сообщил необходимые коды и как раз оформил на себя потребительский кредит. Полученные деньги он перечислил на четыре "резервных" счета, озвученных аферистом. В результате подарил мошенникам 900 тысяч рублей. Но сразу этого и не понял. Только спустя неделю открылась ему страшная правда, когда он обратился в банк за консультацией, где ему объяснили, что он стал жертвой обмана.

Чтобы обезопасить свои средства, никогда не сообщайте никому данные своих карт, коды на их оборотной стороне и коды из смс. На предложения звонящих "из банков" отвечайте: зайду в отделение и все уточню.