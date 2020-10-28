В Воронежском заповеднике впервые заметили фазана

фото Петра Венгерова с сайта Воронежского заповедника Фото: другой источник.

Во время поездки по территории Воронежского заповедника директору Анатолию Тарасову посчастливилось заметить в траве самку фазана. Птица пряталась в траве на обочине лесной дороги. Раньше этот вод на территории заповедника не встречали, хотя в его окрестностях фазанов видели. Например, токующих самцов, регистрировали в ближайших окрестностях у сел Водокачка, Малая Приваловка, Беловка, Никольские Выселки. Учение связали появление птицы в заповедном лесу с осенними кочевками фазанов в поисках тихих и обеспеченных кормом мест обитания.

СПРАВКА «КП»

Фазан - малочисленный гнездящийся, акклиматизированный, локально распространенный, оседло-кочующий вид. Относительно крупная, с курицу, птица с длинным острым хвостом, определяемая безошибочно. Самцы (петухи) имеют очень яркую окраску, а самки – покровительственную. В Черноземье обитает культурная форма вида, так называемый «охотничий фазан», являющийся результатом селекции при дичеразведении в специальных хозяйствах. Самцы этой формы характеризуются наличием белого ошейника. Молодые птицы похожи на самку, но тусклее и с продольными светлыми полосками.