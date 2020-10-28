Воронежский заповедник "Дивногорье" продолжит работать и в зимнее время

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Музей-заповедник "Дивногорье" продляет свою работу на зимние месяцы. Напомним, ранее туристический сезон в Дивах начинался в апреле-мае и заканчивался в сентябре-октябре.

- В этом году мы решили не расставаться с вами! Музей-заповедник продолжит свою работу и в зимние месяцы, - отметили в администрации заповедника. - Экскурсии для организованных туристических групп будут проводиться по предварительной заявке на фиксированное время.

На экскурсии для индивидуальных посетителей в составе сборных групп предварительная запись не требуется. Экскурсии проходят по средам, четвергам, пятницам, субботам, воскресеньям в 11.00, 13.00, 15.00.

Начиная с ноября, касса и точка сбора групп будут находиться в здании гостиницы (хутор Дивногорье, ул.Подгорная, 48).