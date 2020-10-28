Житель Воронежской области угнал у знакомого прицеп, потому что считал, что тот им не пользуется

В Воронежской области задержали похитителя прицепа.

35-летний житель села Козловка Бутурлиновского района не обнаружил во дворе свой «БАЗ»в конце сентября. Автоприцеп исчез ночью. Мужчина оценил ущерб в 30 000 рублей.

Подозрение пало на знакомого. 41-летнего ранее судимого мужчину задержали, он признался, что приезжал в село к своему знакомому, увидел прицеп, которым, по его мнению, никто не пользовался, и решил его похитить. Открыв ворота, откатил прицеп, закрепил его за свой автомобиль ВАЗ-2110 и уехал.

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