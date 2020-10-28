Житель Воронежской области забил односельчанина насмерть металлической ножкой от кровати

Следователи передают в суд дело 38-летнего жителя Кантемировского района, убившего односельчанина.

Инцидент произошел ночью 7 июня 2020 года в селе Первомайское Россошанского района. 38-летний мужчина испытывал неприязнь к 58-летнему знакомому. И напившись, решил его убить. Сначала он избивал своего визави кулаками, а потом металлической ножкой кровати по голове. Избитый умер на месте преступления. А его противника теперь будут судить за убийство. Ему грозит до 15 лет заключения.

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