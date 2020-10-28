В Воронежской области "КамАЗ" на встречке протаранил "Ладу": двое в легковушке погибли

Вечером 27 октября страшная авария произошла в Кантемировском районе. Около 22.10 на 244-м километре автодороги «Воронеж-Луганск» 45-летний житель Ростовской области на КамАЗе с прицепом, совершая маневр обгона, выехал на встречную и протаранил «Ладу Веста».

40-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте аварии, его 41-летняя пассажирка скончалась в больнице.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.

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