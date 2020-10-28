В БСМП №1 открыли восьмое отделение для лечения воронежцев с COVID-19

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

27 октября больница скорой медицинской помощи №1 открыла уже восьмое коронавирусное отделение. Для работы в новом ковидном стационаре привлекли врачей и медсестер со всего города, а также студентов медицинского университета.

- Все больше и больше сил требуется, что бы заработало очередное коронавирусное отделение. По составу медиков можно знакомиться уже не только с медицинскими учреждениями города, но и области. Больницы, поликлиники, диспансеры помогают врачами, медсестрами, порой отдавая последних специалистов. Мединститут выручает и медсестрами, и санитарками - что называется "всем миром", - отметили в БСМП №1. - Периодически возникают и технические трудности. Кто еще год назад мог предположить, что существующая магистраль для подачи кислорода в больницу перестанет справляться с такими объемами и давлением. Срочно прокладывается новая, она будет готова уже к вечеру четверга. Вот так, сутками, сменяя друг друга, работают в БСМП №1 медики практически всей области.