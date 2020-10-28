День народного единства воронежцев приглашают отметить онлайн лекцией по истории

В День народного единства воронежцев приглашают послушать онлайн-лекцию, посвященную этому празднику. Организаторы считают, что многие не знают его историю. «День народного единства: преодоление Смуты» - лекция об освободителях Москвы.

Эксперт Павел Дмитриев расскажет о героических событиях 1612 года, когда встал вопрос о сохранении России как независимого государства. Что представляла Смута в российской истории, как наш народ объединился для освобождения Родины от интервентов, как освобождали Москву.

Онлайн-лекция начнется в 18.30 в группе книжного магазина «Амиталь на Пушкинской» в соцсети ВКонтакте.