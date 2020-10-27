Жителю Нововоронежа дали 4 года «строгача» за попытку сбыта наркотиков через интернет

Первый пошел: один из участников преступной банды осужден Фото: из архива "КП"

Как сообщили в Нововоронежском городском суде, мужчина в начале марта 2020 года вступил с неустановленным лицом в сговор на незаконный сбыт наркотиков на территории города.

После этого он забрал из тайника «закладку». О том, где она находится, ему сообщил координатор в приложениях «Telegram» и «WhatsApp». Там оказалось вещество, содержащее наркотические средства - диацетилморфин (героин), 6-моноацетилморфин, ацетилкодеин, общей массой 35,77 г. В будущем он должен был найти на эту дрянь покупателей. Поэтому он поместил свертки с наркотическим средством в тайники у гаражных боксов, предоставив фотоотчет оператору группы. Но реализовать наркотики не смог – был вычислен правоохранителями.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ - покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Как пояснили в суде, в Нововоронеже орудовала целая преступная банда. Сколько человек в нее входило – силовики пока не обнародовали информацию. Известно, что «координатор», через которого мужчина договаривался о сбыте наркотиков, тоже задержан. Но его уголовное дело выделено в отдельное производство.

Подсудимый полностью признал свою вину, но давать показания отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима.