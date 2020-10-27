С воронежского коммерсанта взыскали 16 млн рублей долгов по налогам

Фото из архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН

Левобережный районный суд взыскал с воронежского коммерсанта крупный долг по налогам. Как рассказали в облпрокуратуре 27 октября, ранее директор ООО «ТСК Мастер – А» стал фигурантом уголовного дела. Он привлекался по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»). Но дело прекратили за истечением срока давности.

Однако, обпрокуратура на этом не остановилась. Сотрудники надзорного ведомства решили взыскать задолженность в российский бюджет в размере 16 млн рублей по иску.

Судом установлено, что директор организации в период с 2015 по 2017 год вносил в налоговые отчетности «липовые» сведения о финансово-хозяйственных отношениях с организациями по оказанию транспортных услуг. Выяснилось, что эти компании имели все признаки фирм-«однодневок». То есть, коммерсант умышленно уменьшал себе НДС.

Решением суда исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.