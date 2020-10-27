Из воронежских роддомов в больницу перевезли 18 детей от матерей с COVID

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последнюю неделю 18 младенцев, родившихся у матерей с коронавирусной инфекцией, госпитализировали в областную клиническую детскую больницу. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения Воронежской области сегодня, 27 октября.

Там уточнили, что все дети находятся в удовлетворительном состоянии. Эта мера вынужденная, необходима для дальнейшего наблюдения.

Кроме того, с 17 по 23 октября в реанимационно-консультативном центре ВОДКБ №1 под наблюдением находилось 16 детей. Из них 6 в районах области и еще 10 в роддомах Воронежа. Медики за это время провели 30 телефонных консультаций.

Выездная реанимационно-консультативная бригада транспортировала 13 пациентов, из них 12 новорожденных, девятерым из которых во время транспортировки проводилась респираторная поддержка.