Инспектора воронежской колонии будут судить за взятки от арестантов

Молодой человек проносил на зону «запрещенные предметы гражданского обихода» Фото: из архива "КП"

Уголовное дело будет рассматриваться в Россошанском суде. Обвинительное заключение утвердил межрайонный прокурор. Согласно ему 22-летнего младшего инспектора исправительной колонии № 8 обвиняют в четырех эпизодах получении взятки.

Как пояснили в облпрокуратуре 27 октября, дело возбуждено по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

По версии следствия, сотрудник колонии в течение года – с 2019 по 2020 год неоднократно получал взятки от арестантов, но не более 10 тысяч рублей. За это он им проносил на зону «запрещенные предметы гражданского обихода». Какие именно - не уточняется. Зато теперь молодой инспектор ИК сам может оказаться за решеткой. Санкция статьи предусматривает наказание до одного года лишения свободы.