Под Воронежем мужчина угнал автомобиль приятеля, чтобы поехать за спиртным

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Хохольском районе местный житель угнал автомобиль у своего знакомого. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Накануне в полицию обратился 33-летний местный житель. Он сообщил о том, что похищен его автомобиль ГАЗ-3110, который находился на поле недалеко от села 1ая Еманча Хохольского района. Правоохранители отреагировали оперативно и через некоторое время увидели такую же машину на одной из улиц в поселке Хохольский. А подозреваемый в его угоне, 45-летний местный житель – знакомый потерпевшего, мирно спал в салоне.

Как оказалось, 25 октября утром хозяин «Волги» вместе с напарником приехал на поле колхозно-фермерского хозяйства поработать. Пока владелец возделывал землю, его коллега сидел в салоне авто. Спустя некоторое время машины на месте не оказалось. Владелец подумал, что приятель отъехал куда-то и сейчас вернется. Он действительно поехал в магазин за спиртным, но потом пропал. Когда прошло несколько часов, и напарник не ответил на телефонный звонок, хозяин начал звонить в полицию.

После задержания полицейскими подозреваемый признался, что взял автомобиль, чтобы съездить за выпивкой. Но потом решил употребить, что называется, не отходя от кассы. А после отключил телефон и решил поспать, поскольку ехать уже был не в силах. Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.