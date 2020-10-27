Главврача больницы в Воронежской области оштрафовали за вспышку COVID-19 среди медиков

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Главврача больницы Панинского района оштрафовали за 13 заболевших коронавирусом медиков. В пользу государства с него взыскали 25 тысяч рублей. Как рассказали в райсуде 27 октября, постановление о назначении административного штрафа было вынесено по итогам рассмотрения его дела.

Напомним, главный врач БУЗ ВО «Панинская РБ» обвинялся в совершении правонарушения по части 2 статьи 6.3. КОАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившегося в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов).

После вспышки новой инфекции среди медиков, была проведена тотальная проверка медучреждения Роспотребнадзором. Санитарные врачи нашли много интересного. Например, то, что в больнице попросту не проводится полноценная дезинфекция.