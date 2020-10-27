В воронежском «Факеле» поменяли помощника главного тренера

Дмитрий Пятибратов. Фото: с сайта ФК "Факел"

В понедельник, 26 октября, перед тренировкой «Факела» футболистам и персоналу клуба был представлен новый помощник главного тренера. 44-летний Дмитрий Пятибратов прошел шуточный церемониал посвящения – пробежал сквозь два ряда игроков, которые дружески его похлопали.

Обряд посвящения для Пятибратова. Фото: с сайта ФК "Факел"

Пятибратов пришел на смену Александру Бородкину, который задержался в «Факеле» ненадолго. Контракт с ним был подписан в декабре 2019 года, и вот в октябре 2020-го он воронежскую команду покинул «по соглашению сторон».

А что же представляет из себя новый помощник? Дмитрий Пятибратов – воспитанник футбольной школы Белой Калитвы Ростовской области – города, в котором родился. Был футболистом команд «Ростсельмаш-Д» (Ростов-на-Дону), «Ника» (Красный Сулин), «Шахтер» (Шахты), «Автодор» и «Алания» (Владикавказ), «Волгарь» (Астрахань), «Амкар» (Пермь), «Звезда» (Иркутск), «Мордовия» (Саранск), «Иртыш» (Павлодар, Казахстан), «Рязань» и «Жемчужина-Сочи». После окончания карьеры игрока Дмитрий работал тренером в командах «Жемчужина-Сочи», «Сочи», «Тракай» (Вильнюс, Литва) и «Мордовия» (Саранск).

Напомним, «Факел» пока находится в зоне вылета – на 17 месте с 15 очками. От спасительного 16-го его отделяет шесть – по сути, две победы. Ближайший матч наша команда проведет на выезде против «Волгаря» из Астрахани. Волжане, кстати, недалеко убежали от воронежцев. Они располагаются на 14 месте с 21 очком в активе.