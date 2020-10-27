Строительное предприятие в Воронежской области наворовало электричества на полмиллиона рублей

За 9 месяцев 2020 года выявлено более 900 фактов незаконного потребления энергии. Объем украденного составил почти 6,4 млн кВт*ч. Ущерб оценивает в сумму более 12,4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Воронежэнерго».

Большинство таких краж - более 700 случаев - дело рук обычных жителей. Видимо, они так пытаются сэкономит. В остальных случаях нарушителями выступают компании. Так, в Грибановском районе двое жителей села Новогольское подключили свои дома в обход приборов учета. Они украли в переводе в рубли оценили в сумму более 52 тысяч. А в Семилукском районе и вовсе строительное предприятие незаконно подключилось к сети. Ущерб оценивается в сумму более 500 тысяч рублей.

- В таких случаях нарушители - физические лица - обязаны будут выплатить от 15 до 30 тысяч рублей, юридические лица - от 200 до 300 тысяч рублей. Должностных лиц могут отстранить от деятельности на срок от двух до трех лет, а также наложить на них штраф от 80 до 200 тысяч рублей, - напоминают энергетики.

Сообщить о хищении электроэнергии или незаконном подключении к электросетям можно по круглосуточному телефону контакт-центра «Россети Центр»: 8-800-220-0-220 (звонок анонимный и бесплатный).