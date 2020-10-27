В Воронежской области остались свободными 340 мест для пациентов с коронавирусом

В Воронежской области всего развернуто 4813 коек для больных COVID-19. При этом 4473 из них уже заняты пациентами. Об этом «КП-Воронеж» 27 октября сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Таким образом, остаются свободными 340 мест.

Известно, что 154 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. А 2053 пациентам требуется кислородная поддержка.

Тем временем в Воронежской области до 23 894 выросло число человек с подтвержденным методом ПЦР+ диагнозом COVID-19. То есть только за последние сутки заразились 276 жителей региона.

Также в облздраве рассказали, почему тесты делают не всем воронежцам с симптомами коронавируса.