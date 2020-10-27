Под Воронежем женщина украла пять индоуток, сварила их и съела

Фото из архива КП Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Семилукский райсуд рассмотрел уголовное дело, фигурантом которого стала 41-летняя жительница района. Ее обвиняли в незаконном проникновении в жилище, кражу пяти взрослых индоуток и одного утенка (п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщили в суде 26 октября.

Инцидент произошел в селе Нижняя Ведуга в июле 2020 года. Пьяная женщина шла по улице и увидела незапертую дверь сарая у одного из домов. В нем находилась домашняя птица. Хозяев рядом не было. Тогда она зашла во двор, поймала пять взрослых индоуток и одного маленького утенка, запихнула их в сумку и убежала.

С похищенным имуществом благополучно пришла домой. Но когда открыла сумку, то поняла, что утенок задохнулся. Недолго думая, она зарубила остальных индоуток, сверила их, а потом съела.

Как установил суд, ущерб составил 3950 рублей. Однако дело было прекращено за примирением сторон. Как пояснили в суде, женщина также полностью возместила причиненный вред.

Ранее суд вынес условный приговор женщине за кражу сосисок и блинчиков у сельчан.