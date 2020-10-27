Воронежский «Факел» лишился капитана на 1,5 месяца

Аслан Дашаев выбыл довольно надолго. Фото: с сайта ФК "Факел"

Стал известен вердикт врачей по поводу состояния центрального защитника «Факела» Аслана Дашаева. У него обнаружили надрыв сухожилия левого бедра. Ориентировочный срок восстановления при таких повреждениях – шесть недель.

Напомним, Дашаев получил травму на 39 минуте выездного матча с ивановским «Текстильщиком». На замену тогда вышел именитый новичок «Факела» Неманья Пейчинович, который в следующем туре своей игрой заслужил место в символической сборной ФНЛ.

Дашаев в матчах до травмы носил капитанскую повязку. В последней игре «Факела» с самарскими «Крыльями Советов» эстафета от Аслана перешла к вратарю Александру Саутину. Надо сказать, голкипер капитанил достаточно удачно. Ничья с одним из фаворитов первенства ФНЛ – результат неплохой.