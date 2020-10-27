В Воронежской области завершилось голосование за самое красивое село

Фото с сайта конкурса

25 октября завершилось голосование за «Самое красивое село Воронежской области». В нем приняли участие 19 533 человека. Поддержать то или иное место можно было с 25 сентября в течение месяца.

Наибольшее число голосов - 7344 - набрал поселок Отрадное Новоусманского района. На втором месте по популярности село Щучье Лискинского района (5843 голоса). Третье - село Манино Калачеевского района (3219 голосов).

Результаты интернет-голосования будут учтены при расчете итоговой оценки по каждому из 7 населенных пунктов. Однако это не будет единственный фактор. Окончательные итоги конкурса подведут в конце ноября.

Победитель получит грант в размере 1 млн рублей, призеры – по 150 тысяч рублей.

В 2019 году победителем стал поселок Ясенки Бобровского района.