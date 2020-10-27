В Воронежской области выдано уже более 900 тысяч электронных больничных

Фото из архива КП Фото: Ирина ШАБАНОВА

Как рассказали в пресс-службе отделения ФСС по Воронежской области 27 октября, в регионе специалисты выдали более 900 тыс. электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН). Ведомство подсчитало, что такое количество набежало за три года.

Выдачу больничных в электронном формате ввели с 1 июля 2017 года. Всего за это время услугой он-лайн смогли воспользоваться 900 тысяч раз. По количеству выданных ЭЛН Воронежская область занимает 13 место в России. В последние месяцы за больничными обращается все больше граждан в регионе.

Как пояснили в ведомстве, сейчас специалисты в день оформляют более 4 тысяч листков нетрудоспособности работающим жителям региона.

ЭЛН в области выдают 132 медицинские организации. Это составляет 81,5 % от общего количества выданных больничных. Чаще всего их выписывают в ФГБУЗ «МСЧ № 97» ФМБА России (96,7 %), БУЗ ВО «Репьевская районная больница» (96%), БУЗ ВО «ВГКБСМП № 8» (95,6 %) и БУЗ ВО «Эртильская районная больница» (94,1 %).

Кроме того, с октября 2020 года на сайте Госуслуг появился новый сервис по электронным больничным листам. В личном кабинете пациент может уточнить информацию о номере листа, медицинской организации, враче, выдавшем документ, и периоде нетрудоспособности.