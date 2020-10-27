На зимней уборке центра Воронежа будут заняты 58 коммунальных машин

фото управы Ленинского района

Комбинат благоустройства Ленинского района подготовил к работе в зимний период 58 единиц коммунальной техники и 10 машин малой механизации с ручным управлением.

В арсенале коммунальных служб - комбинированные дорожные машины, тракторы, грейдеры, снегопогрузчики, самосвалы, малая уборочная техника, прицепное и навесное оборудование. Во вторник все машины выстроились перед комиссией мэрии на смотре техники.

- Мы учли замечания, сделанные при проверке. На их своевременное устранение есть все необходимые ресурсы, - рассказал первый заместитель руководителя управы Ленинского района Виталий Поздняков.

По словам представителя управы, на уборку снега и листвы выходят механизаторы с опытом. Люди, которые знакомы с районом очень хорошо, имеют представление как правильно его убирать, знают все дороги, межквартальные проезды и тротуары. Вместе с тем, а комбинате действует правило шефской работы, когда новички заблаговременно проходят практику и обучение на предстоящих маршрутах благоустройства и уборки.