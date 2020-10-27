Воронежцам пообещали приподнять утонувшую в луже "зебру"

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Жители Ленинского района Воронежа пожаловались на огромную лужу на улице Кирова. Самое обидное, что вода скапливается прямо на пешеходном переходе, и миновать или перепрыгнуть ее с разбегу никак нельзя. Горожанам приходится мочить ноги.

«Комсомолка» поинтересовалась в мэрии, можно ли как-то исправить брак коммунальщиков, которые летом копали здесь в связи с ремонтом теплотрассы. В пресс-службе горадминистрации нам ответили, что в качестве варианта решения этой проблемы рассматривают оборудование на этом месте приподнятого перехода. Однако сделать это дорожники смогут лишь на следующий год, в течение теплого сезона. А до того времени горожане обречены форсировать лужу.