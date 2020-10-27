Пенсионерка из Воронежа сделала 15 денежных переводов мошеннику

68-летняя жительница Центрального района Воронежа увидела неизвестный номер московского региона на экране своего телефона. Звонок был настойчивый. Пожилая женщина подняла трубку и услышала обращение по имени и отчеству...

Звонил сотрудник банка. Хотя скажем сразу, что это был мошенник. Он сообщил, что через счет потерпевшей создан личный кабинет. Якобы мошенники завладели данными ее банковской карты. «Сотрудник» сказал, что теперь необходимо перевести деньги на лицевой счет банка, после чего перевыпустить карту.

Мошенник буквально довел пенсионерку до ближайшего банкомата. Она совершила более 15 операций по переводу средств, при этом продолжая разговаривать по телефону с преступником. Он и говорил, что именно надо сделать. Как только все деньги - 329 тысячи рублей - отправились в неизвестном направлении, звонок оборвался..

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мощенничество».