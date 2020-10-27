Под Воронежем дали год условно женщине за кражу сосисок и блинчиков у сельчан

Поплатилась она за незаконное проникновение в жилище Фото: из архива "КП"

Этим летом в Воронежской области участились случаи краж из домовладений. Но если раньше злоумышленники воровали то, что подороже с целью потом продать и выручить деньги, то в последние месяцы это становятся продукты питания. Вчера, 26 октября, Семилукский районный суд рассмотрел уголовное дело, фигуранткой которого оказалась 51-летняя женщина, проживающая в поселке Латная.

В августе она украла у своих односельчан продукты на 963 рубля. В итоге суд признал ее виновной и вынес приговор – 1 год условно с испытательным сроком на 6 месяцев. Что примечательно в этом деле? Сумма, за которую поплатилась женщина. Ведь уголовная ответственность за такое преступление наступает при сумме ущерба от 1000 рублей.

Рассмотрим само дело. Как рассказали в суде, в начале августа 2020 года женщина прошлась по поселку Латная. Подошла к одному дому. Убедилась, что деверь не заперта и вошла в него. Там она увидела холодильник и забрала из него еду. Это – сосиски, блинчики, котлеты и морская рыба.

Как выяснило потом следствие, хозяйка дома, пожилая старушка, в этот момент находилась дома. Она не проверила в силу возраста, кто зашел. Подумала, что это кто-то из «своих». А злоумышленница, прихватив еду, отправилась на близлежащий пруд. Там она съела половину продуктов сырыми, а вторую половину припрятала и вечером хотела за ними вернуться. Но не судьба, она была задержана правоохранителями.

Как оказалось, ею было похищено продуктов на сумму 963 рубля. Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ - тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилище. Почему же за такую малую сумму такой приговор, хоть и условный?

Как пояснили в суде, потому что дело тут не в самом воровстве. Женщина нарушила статью о неприкосновенности жилища, влезла в чужой дом. Максимальное наказание за это преступление – шесть лет.