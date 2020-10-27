Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В центре Воронежа устранили аварию на водопроводе

На завтрашних планах водоканала это ЧП никак не отразится
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Не забудьте набрать воды на среду, 28 октября.

Не забудьте набрать воды на среду, 28 октября.

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В пресс-службе «РВК-Воронеж» сообщили, что ликвидировали аварию на водопроводе, из-за которой сегодня с утра пропала вода в кранах жителей Центрального района. Восстановительные работы проводили на улице Феоктистова.

- На место повреждения на трубопроводе установили две свертные муфты, - рассказали в компании. - Земляные работы были осложнены близостью сопутствующих коммуникаций, что не позволяло в полной мере использовать возможности спецтехники – в некоторых местах до трубы приходилось «добираться» вручную. Как утверждают водопроводчики, это очень частое явление для центра города, и именно это обстоятельство иногда серьёзно сказывается на продолжительности ремонтов.

В настоящее время, специалисты районного участка по водопроводу уже запустили отремонтированную сеть в работу. На завтрашних планах по переподключению водовода это ЧП никак не отразится, отметили в водоканале. Не забудьте запастись водой.