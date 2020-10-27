В центре Воронежа устранили аварию на водопроводе

Не забудьте набрать воды на среду, 28 октября. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В пресс-службе «РВК-Воронеж» сообщили, что ликвидировали аварию на водопроводе, из-за которой сегодня с утра пропала вода в кранах жителей Центрального района. Восстановительные работы проводили на улице Феоктистова.

- На место повреждения на трубопроводе установили две свертные муфты, - рассказали в компании. - Земляные работы были осложнены близостью сопутствующих коммуникаций, что не позволяло в полной мере использовать возможности спецтехники – в некоторых местах до трубы приходилось «добираться» вручную. Как утверждают водопроводчики, это очень частое явление для центра города, и именно это обстоятельство иногда серьёзно сказывается на продолжительности ремонтов.

В настоящее время, специалисты районного участка по водопроводу уже запустили отремонтированную сеть в работу. На завтрашних планах по переподключению водовода это ЧП никак не отразится, отметили в водоканале. Не забудьте запастись водой.