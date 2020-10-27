В Воронеже юноша два дня подряд крал в салоне сотовой связи дорогие смартфоны

В одном из салонов сотовой связи на Московском проспекте случилось ЧП. Там украли два дорогих смартфона.

Приехавшие на место происшествия полицейские выяснили, что в салон зашел молодой человек. Он попросил дать ему посмотреть поближе смартфоны якобы, чтобы купить. Глянул, ушел, а вскоре продавцы недосчитались аппарата, стоившего 47 тысяч рублей.

На другой день разохотившийся вор ничего не стал придумывать. Просто выхватил показанный ему смартфон, на этот раз стоивший более 50 тысяч рублей, и убежал.

По видеокамерам, установленным в салоне, личность преступника установили. 20-летнего воронежца задержали у ломбарда, куда он хотел сдать сворованный смартфон. В отделе полиции юноша признал свою вину. Заявил, что и первый смартфон сдал в ломбард, а деньги уже потратил. Полицейские устанавливают, где сейчас находится этот дорогой гаджет.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» и частИ 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Молодого человека до суда отпустили под подписку о невыезде.