Воронежцы сняли гигантскую очередь в одном из медучреждений города

Очередь в больнице Фото: принтскрин видео.

Воронежцы 26 октября сняли гигантскую очередь в одном из медучреждений города. Как сообщает автор публикации, кадры сделаны в поликлинике №11, которая находится по адресу: ул. Машиностроителей, 13Б.

На записи видно, что несколько десятков человек стоят в коридоре. Люди, насколько видно, в медицинских масках. Однако о соблюдении какой-либо социальной дистанции в данном случае говорить не приходится.

Воронежцы объяснили такое скопление словами: «Внутри все, ковидные, просто на прием. А потом мы плохие, режим не соблюдаем».

За разъяснением данной ситуации «КП-Воронеж» обратилась в пресс-службу регионального департамента здравоохранения.

Тем временем в Воронежской области до 23 894 выросло число человек с подтвержденным методом ПЦР+ диагнозом COVID-19. То есть только за последние сутки заразились 276 жителей региона.

Также в облздраве рассказали, почему тесты делают не всем воронежцам с симптомами коронавируса.