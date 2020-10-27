В Воронеже на торги выставили имущественный комплекс на улице Чапаева

Вместе с приличными строениями на продаваемом участке есть и откровенные развалюхи. Фото: Дом.рф

Имущественный комплекс в Воронеже, расположенный по адресу: улица Чапаева, 68Б, выставили на аукцион. В него входят земельный участок площадью 1,08 гектара и восемь зданий, которые занимают 5048 квадратных метров. Об этом сообщили в проводящей торги компании Дом.рф.

Начальная цена аукциона 36 973 000 рублей. Львиная доля из этой суммы – 27 927 000 рублей – стоимость земельного участка. Что вполне понятно – расположение совсем недалеко от центра города, все коммуникации подведены. Вход на территорию охраняется - туда можно пройти, только предъявив пропуск. А два склада, два обычных хранилища, одно овощехранилище, гараж, да еще в нагрузку объекта культурного наследия регионального значения – «Водонапорная башня Романовской слободы» - с этим придется мириться. Да еще и заплатить за них оставшиеся 9 миллионов.

Пока пейзаж по адресу: улица Чапаева, 68Б скорее сельский, чем городской. Фото: Дом.рф

Заявку на торги можно подать до 16 ноября, сам аукцион пройдет 20 ноября.