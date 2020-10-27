В реабилитационном центре у воронежца украли все деньги с банковской карты

47-летний воронежец лечился в одном из местных реабилитационных центров. Но процедуры обошлись мужчине дороже, чем он предполагал. Дело в том, что из его комнаты кто-то украл банковскую карту, а потом списал с нее 35 тысяч рублей.

Впрочем, искать вора пришлось не долго. Помогли и записи с камер видеонаблюдения, и рассказ самого потерпевшего. Преступником оказался 42-летний житель Рязани.

В отделе полиции он признался, что жил в одной комнате с воронежцем и несколько раз помогал ему перевести деньги с банковской карты, поэтому знал его персональные данные. Пока соседа не было, рязанец украл его карту и отправился домой. Деньги он перевел на свой счет, а карту потом выкинул.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание - лишение свободы до 6 лет. Подозреваемый находится в изоляторе, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.