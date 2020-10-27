В облздраве рассказали, почему тесты делают не всем воронежцам с симптомами коронавируса

Потребность в проведении исследований существенно превышает пропускную способность лабораторий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В последнее время воронежцы стали жаловаться, что даже при симптомах коронавируса им не проводят тесты на COVID-19. По словам горожан, при этом врач прописывает лечение.

Как объяснили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, в связи с резким ростом заболеваемости в октябре увеличилось в несколько раз и число ПЦР- исследований на COVID-19. Потребность в проведении исследований существенно превышает пропускную способность лабораторий.

- В соответствии с Временными методическими рекомендациями Минздрава России показания для проведения лабораторного исследования лицам, у которых есть основания расценивать заболевание как клинически подтвержденный случай, сокращены. Таким образом, получение ПЦР-исследования не влияет на тактику ведения пациента, на выбор схемы лечения. В приоритет ставится проведение ПЦР-обследований лицам, у которых невозможно поставить диагноз без проведения лабораторной верификации, - отмечают в облздраве.

Таким образом, тесты сейчас проводят в первую очередь тем, кто заболел первым в семь или в коллективе. И при этом человек не контактировал с COVID-инфицированными людьми.

Также берут анализы у лиц с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией перед снятием карантина и выпиской на работу.

В нашем регионе методом ПЦР тестируют в 22 лабораториях. 16 из них в государственных медорганизациях. Ежедневно проводится до 9 тысяч исследований. Охват населения ПЦР- тестированием в Воронежской области является одним из наиболее высоких в России: более 300 тестов в день на 100 тысяч населения.

Тем временем в Воронежской области к 27 октября зафиксировано 17 новых летальных случаев от коронавируса.